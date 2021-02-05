Одной из кальянных в Липецке грозит штраф в 3 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии.⠀

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4 февраля сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики провели совместное мероприятие с прокуратурой Советского района г. Липецка.

По обращению администрации г. Липецка о реализации алкогольной продукции на территории, прилегающей к медицинскому учреждению, расположенному на улице Льва Толстого, установлен незаконный оборот алкогольной продукции в кальянной.

Изъять алкогольную продукцию не представилось возможным, поскольку сотрудники заведения препятствовали прокурору выполнять свои должностные обязанности. Алкогольная продукция была просто вынесена из заведения и погружена в автомобиль.

Сотрудник кальянной, который представился управляющим, сообщил, что алкоголь он приобрел для себя. Тем не менее, посетителям предлагалась алкогольная продукция, которая была указана в меню кафе.

Прокуратура возбудила административное дело в отношение юридического лица по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции». Теперь юридическому лицу грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 млн. рублей.