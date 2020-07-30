“КамАЗ” и “Хаммер” столкнулись в Липецкой области. Сводка происшествий за сутки

29июля в Липецке, в 16.55, на ул. Космонавтов, 61-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Кодиак» допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на несовершеннолетних велосипедистов: 10-летнюю девочку, управлявшую велосипедом, и 5-летнего мальчика-пассажира. Детей доставили больницу, девочка госпитализирована, мальчик после оказания помощи отпущен. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.

В последние дни на дорогах региона часто регистрируются ДТП с участием велосипедистов. Водители обязаны это учитывать, от автомобилистов востребованы предельное внимание и соблюдение скоростного режима при взаимодействии с велосипедистами. Госавтоинспекция также обращается к родителям детей и подростков с просьбой усилить надзор за использованием ими двухколесной техники. Они обязаны разъяснить юным велосипедистам условия управления двухколесной техникой и обязанность соблюдения ПДД.

В Липецке, в 18.15, на ул. Гагарина, неустановленный водитель, управляя мопедом «Racer», допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандэро» под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадал 39-летний пассажир мопеда, который был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что для скрывшихся с места ДТП водителей предусмотрено наказание по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Липецке, в 18.20, на ул. Зегеля, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Нексия» допустила столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 46-летнего водителя и автомобилем «Ниссан Х-Trail» под управлением 35-летнего водителя. В тройном столкновении пострадал 9-летний пассажир «Дэу Нексия», он был госпитализирован.

В Липецке в 22.00, на ул. Гагарина, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21083», допустил столкновение с «ВАЗ 2107» под управлением 48-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в ГБ №3.

В Ельце, в 8.20, на ул. Товарной, 64-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», по предварительным сведениям не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 64-летнего водителя. В результате в ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Гранта» и 35-летняя пассажирка данного транспортного средства. Доставлялись в ГУЗ «Городская больница №1» г. Ельца, после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

В Лебедянском районе в 15.55, на автодороге Доброе-Лебедянь, 20-летний водитель автомобиля «УАЗ-29892», по предварительным сведениям, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хенде» под управлением 42-летней женщины. В ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Хенде», 40-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Нетрудно заметить, что несоблюдение очередности проезда чревато серьезными авариями. Только неукоснительное соблюдение ПДД может уберечь участников движения от дорожных трагедий.

В Становлянском районе в 21.30, на автодороге «Дон», 38-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ» допустил столкновение с автомобилем «Хаммер» под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель«Хаммера» и его 52-летняя, их госпитализировали.

Предварительная вина в ДТП водителя автомобиля «КамАЗ». Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе административного расследования.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3272 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2895 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает прессс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области