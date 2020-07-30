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“КамАЗ” и “Хаммер” столкнулись в Липецкой области. Сводка происшествий за сутки

3 часа назад
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29июля в Липецке, в 16.55, на ул. Космонавтов, 61-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Кодиак»  допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на несовершеннолетних велосипедистов: 10-летнюю девочку, управлявшую велосипедом, и 5-летнего мальчика-пассажира.  Детей доставили больницу, девочка госпитализирована, мальчик после оказания помощи отпущен. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.

В последние дни на дорогах региона часто регистрируются ДТП с участием велосипедистов.  Водители обязаны это учитывать, от автомобилистов востребованы предельное внимание и соблюдение скоростного режима при взаимодействии с велосипедистами.  Госавтоинспекция также обращается к родителям детей и подростков с просьбой усилить надзор за использованием ими двухколесной техники. Они обязаны разъяснить юным велосипедистам условия управления двухколесной техникой и  обязанность   соблюдения ПДД.

В Липецке, в 18.15, на  ул. Гагарина, неустановленный водитель, управляя мопедом «Racer», допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандэро»  под управлением 61-летнего водителя. В ДТП пострадал 39-летний пассажир мопеда, который был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что для скрывшихся с места ДТП водителей предусмотрено наказание по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ  в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В  Липецке,  в 18.20, на ул. Зегеля, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Нексия» допустила столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 46-летнего водителя и автомобилем «Ниссан Х-Trail»  под управлением 35-летнего водителя. В тройном столкновении пострадал 9-летний пассажир «Дэу Нексия», он был госпитализирован.

В Липецке в 22.00, на ул. Гагарина, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21083», допустил столкновение с «ВАЗ 2107»  под управлением 48-летнего  водителя.  В ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в ГБ №3.

В Ельце, в 8.20, на ул. Товарной, 64-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», по предварительным сведениям не уступил  дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта»  под управлением 64-летнего водителя. В  результате в  ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Гранта» и 35-летняя пассажирка данного транспортного средства. Доставлялись в ГУЗ «Городская больница №1» г. Ельца, после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

В Лебедянском районе  в 15.55, на  автодороге Доброе-Лебедянь, 20-летний водитель автомобиля «УАЗ-29892», по предварительным сведениям,  на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хенде»  под управлением 42-летней женщины.  В ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Хенде», 40-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Нетрудно заметить, что несоблюдение очередности проезда чревато серьезными авариями. Только неукоснительное соблюдение ПДД может уберечь участников движения от дорожных трагедий.

В Становлянском районе в 21.30,  на  автодороге «Дон», 38-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ» допустил столкновение с автомобилем «Хаммер» под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель«Хаммера» и его 52-летняя, их госпитализировали. 

Предварительная вина в ДТП водителя автомобиля «КамАЗ». Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе административного  расследования.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3272 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2895 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает прессс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области

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