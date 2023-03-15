Следственными органами отдела полиции № 7 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего липчанина в совершении серии имущественных преступлений. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ноябре 2022 года злоумышленник, находясь в одном из торговых центров города Липецка, под видом покупателя зашел в павильон церковной лавки. Воспользовавшись отсутствием продавца, мужчина вытащил из прилавка ювелирные изделия. Похищенное он спрятал в карман пальто, после чего скрылся. Добычей злоумышленника стала 21 золотая цепочка на общую сумму 259 тысяч рублей. Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Липецку по горячим следам.

Кроме того, правоохранители установили причастность фигуранта к совершению двух тайных хищений денежных средств из автомобилей. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 23 тысячи рублей. А в октябре 2022 года находясь в торговом зале сетевого магазина, злоумышленник похитил бутылку виски объемом 4,5 л стоимостью свыше 6300 рублей.

На период предварительного следствия фигурант был заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.