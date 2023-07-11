Новая функция появилась у камер, которые контролируют безопасность дорожного движения в Липецке. Теперь устройства видят еще и водителя, который не пристегнулся или пользуется за рулем телефоном — без гарнитуры, пишет сообщения или листает ленту соцсетей. За такие нарушения положены штрафы: 1000 рублей за непристегнутый ремень, 1500 за использование телефона за рулем.

«Ситуациями, когда невнимательность или безответственность слишком дорого обходятся водителям и пассажирам, нельзя пренебрегать. Новые камеры на дорогах должны помочь сделать движение безопаснее», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пока камеры на ремень и телефон работают только в Липецке. Штрафы за нарушения будут приходить как и все остальные — на почту или госуслуги.