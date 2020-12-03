Камеры видеонаблюдения в Липецке сняли убийцу, который застрелил мужчину в подъезде

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 49-летнего мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в подъезде многоэтажки.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, днем 28 ноября 2020 года в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса города Липецка неустановленное лицо произвело не менее одного выстрела в жильца дома. С полученным ранением грудной клетки 49-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно – разыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к особо тяжкому преступлению.

Предположительно это мужчина 20-30 лет спортивного телосложения в темной куртке с капюшоном, шапке и спортивных штанах, которого запечатлели камеры видеонаблюдения. Молодой человек со спортивной сумкой в руках, пряча лицо под маской, направляется на место, где было совершено преступление.

Просьба ко всем, кто видел данного мужчину и обладает какой-либо информацией, имеющей значение для следствия, сообщить в следственные органы по телефонам: 8 (4742) 39 98-27 или короткому номеру 123, а также 02.

Видео: LipetskMedia.ru