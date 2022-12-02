Масштабный проект по профориентации студентов высших и средних учебных заведений региона технической направленности впервые реализует завод «РЭДАЛИТ», являющийся резидентом ОЭЗ «Липецк». Только за одну неделю предприятие с экскурсиями посетили более 70 учащихся ЛГТУ, университетского колледжа, Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа.

Во время экскурсий студенты познакомились с производством высокоэффективных ступеней радиального и вихревого типа для установок электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), им показали автоматизированный процесс производства. На предприятии сегодня востребованы операторы станков с числовым программным управлением и слесари-ремонтники. В ближайшее время завод выходит на полную мощность производства. Благодаря запуску этого производственного объекта компании удалось увеличить долю локализации производства УЭЦН на 35% и достигнуть показателя в 100%.

«РЭДАЛИТ» планирует не только закрыть свободные вакансии, но и сформировать кадровый резерв. Часть студентов, которые посетили завод, уже вошли в состав возможных будущих специалистов. На предприятии готовы принять целеустремленных молодых людей без опыта работы с начальными знаниями по соответствующему профилю и обучить их. «Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее молодежи», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.