Каникулы с пользой проведут липецкие школьники в новом военно-патриотическом лагере

Военно-патриотический палаточный лагерь «Авангард» впервые открылся на базе «Звёздного». Двадцать ребят ждут занятия по строевой подготовке, ориентирование на местности, стрельба из пневматической винтовки и основы рукопашного боя, лекции по истории России и встречи с ветеранами.

Как сообщили в региональном министерстве образования, не обойдётся и без спортивных соревнований, туристических походов и вечерних посиделок у костра с песнями под гитару. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию.

«Лагерь «Авангард» – это отличная возможность для школьников провести каникулы с пользой. Здесь они получат важные навыки, укрепят характер и проникнутся уважением к истории нашей страны. Патриотическое воспитание – основа формирования настоящих граждан России», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.