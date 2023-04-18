В Усманском районе в этом году капитально отремонтируют участок автодороги Усмань – Девица протяжённостью 4,8 км. Он состыкуется с объектом капремонта 2021 года – тогда в нормативное состояние привели 7,7 км дороги от начала села Девица до границы Воронежской области. Таким образом, вся дорога от Усмани в сторону Воронежа будет приведена в порядок. Все работы по нацпроекту завершатся к декабрю.

«Липецкой области очень важно иметь удобное транспортное сообщение, поскольку это составляющая экономических и социальных взаимодействий, показатель развития территории и уровня жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.