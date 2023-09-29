Под Данковом близится к завершению капитальный ремонт десяти километров «московской» трассы Воскресенское — Березовка — Ивановка – Данков, по которой идет большой поток транзитного транспорта в направлении столицы. Работы финансируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорогу, которая является частью одного из самых коротких маршрутов Липецк-Москва, поэтапно приводят в порядок с 2021 года, когда по нацпроекту там отремонтировали сразу 24 км. В 2022 году заменили покрытие еще на 10 км на границе области. Тогда же на оставшихся, самых оживлённых десяти километрах – от райцентра до Малинок – был начат более основательный капитальный ремонт по контракту жизненного цикла. Это долгосрочное соглашение с подрядной организацией на проектирование, ремонт (в данном случае- капитальный) и дальнейшее поддержание в нормативном состоянии полотна и разметки.

Подрядчик – «ДСТ №2 г. Гомель» – не только меняет на этом участке асфальтобетонное покрытие, но и переустраивает основание, что сделает трассу более выносливой. Дорога теперь будет восьмиметровой, с широкими, укрепленными асфальтом и асфальтовой крошкой обочинами.

Объект был разбит на 500-метровые захватки, ремонт шел по полосам с организацией реверсивного движения. Старое покрытие полностью снимали, затем насыпали слой доломита, укладывали геотекстиль, на него – слой шлакового щебня, который уплотняли 20-тонные катки. Затем дорожные строители уложили два слоя асфальтобетона. Общая толщина дорожного «пирога» составляет около 90 см.

В настоящее время подрядчик завершает устройство асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги. Далее ему предстоит заасфальтировать примыкания, нанести разметку, выполнить благоустройство, установить новые знаки и барьерное ограждение. Эта работа завершится в ноябре.

Такие же работы по капремонту в рамках КЖЦ сейчас идут на еще одном объекте: пятикилометровом участке автодороги Усмань – Девица. Он также должен быть сдан к декабрю. «Качество проводимых ремонтных работ находится на постоянном контроле у профильного управления, глав муниципалитетов и надзорных структур. Подрядчики несут ответственность за исполнение своих обязательств в полном объеме и точно в установленный срок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.