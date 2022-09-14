Школа села Кривополянье Чаплыгинского района готовится к капитальному ремонту. Учебное заведение занимает два здания – 1964 и 1933 годов постройки. По каждой подготовлены заявки на реконструкцию и капитальный ремонт.

Школу в Кривополянье посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он сообщил, что принято решение о выделении средств из областного бюджета на реконструкцию одного из зданий.

«Мы активно ремонтируем школы в сельской местности. У нас есть положительные практики проведения работ в старых зданиях. Уверен, что и это учебное заведение не станет исключением», – отметил Игорь Артамонов.

Ремонт в здании 1964 года постройки планируют начать в следующем году. Здесь хотят полностью обновить коммуникации, заменить кровлю, окна и полы. В проекте – пристройка, где расположится гардероб, сейчас детям приходится раздеваться в классах.

Заявка по капитальному ремонту второго здания направлена в Министерство просвещения России. Если она будет одобрена, то работы рассчитывают начать в 2024 году.