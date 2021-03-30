30 марта 2021 года состоялось выездное совещание, посвященное вопросу капитального ремонта ГТС водохранилища в с. Ярославы Данковского района. В рабочей встрече приняли участие представители управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, ДБВУ, администрации сельского поселения, подрядных организаций.

Мероприятие по капитальному ремонту ГТС было начато в 2020 году, и в текущем году работы будут завершены.

Общая стоимость работ составит около 7 млн рублей.

Результатом мероприятия станет безопасное техническое состояние ГТС, что обеспечит улучшение качества жизни более 300 жителей населенного пункта и безопасность их имущества.

На территории Липецкой области расположены 334 гидротехнических сооружения на поверхностных водных объектах. На 40 из них за последние 5 лет за счет средств федерального и областного бюджетов выполнены работы по ремонту, сообщили в региональном управлении экологии и природных ресурсов.