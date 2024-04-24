Мост через реку Скроминка в селе Каликино на автодороге Липецк-Доброе-Чаплыгин отремонтируют до конца сентября. Длина переправы – 38 метров, вместе с подходами – 123 метра. Сейчас подрядчик завершает работы на одной полосе: монтирует дорожное полотно и укрепляет береговые конусы, чтобы грунт не размывало в паводок.

Движение по отремонтированной полосе дорожники планируют запустить в мае и приступить ко второй части моста. Здесь установят дополнительные сваи, укрепят опоры, заменят ригели и пролётные балки. Срок окончания работ – сентябрь 2024 года. Капитальный ремонт переправы финансируется региональной программой «Развитие транспортной системы Липецкой области». До конца года в регионе обновят 16 мостов.

«Мы наращиваем объёмы дорожных работ. В 2023 году отремонтировали 540 километров региональных и муниципальных дорог, в этом году сделаем около 600 километров. Больше половины объёма – 350 километров – приведём в порядок благодаря финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.