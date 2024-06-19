Поликлиники Липецка станут комфортнее и удобнее для пациентов. По поручению губернатора региона Игоря Артамонова в ряде учреждений здравоохранения начался капитальный ремонт. На проведение работ выделен миллиард рублей.

Как продвигается ремонт трёх поликлиник в Липецке, проверил глава региона. В двух из них работы совмещены с капитальным ремонтом многоэтажек, в которых расположены медучреждения. Это поликлиника №1 на улице Советской и детская поликлиника на улице Пушкина. В зданиях заменят инженерные сети, утеплят и обновят фасады и кровлю. ФКР специально перенёс капремонт этих домов на более ранние сроки сроки, чтобы сделать всё одновременно с поликлиниками.

Сейчас в медучреждениях в основном ведутся демонтажные работы. В поликлинике №1 ремонтируют сразу все три этажа, на первом – расширяют холл. Здесь сделают открытую регистратуру и комфортную зону ожидания. Для зарядки гаджетов установят специальные стойки. Планируют открыть школы здоровья для диабетиков и гипертоников.

В детской поликлинике на улице Пушкина также заменят все коммуникации, отремонтируют кабинеты врачей и холл, сделают игровую комнату для детей и колясочную зону, которой раньше здесь не было. Оборудуют все входы пандусами, включая бокс для инфекционных больных.

Ремонт начался и в поликлинике №2, которая является оной из крупнейших в Липецке. Здесь работы проведут на всех восьми этажах. Коридоры и кабинеты будут оформлены в светлых бежевых и голубых тонах. Для удобства пациентов изменят маршрутизацию и расположение кабинетов – лабораторные и диагностические услуги сосредоточат на первых этажах.

«Многие медучреждения десятилетиями не видели ремонта. В таких условиях и пациентам не очень приятно находиться, и медикам некомфортно работать. Предстоит сделать большой объём работ, который требует постоянного контроля. Помимо ремонта мы частично обновим материальную базу, что тоже должно положительно сказаться на медицинском обслуживания жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.