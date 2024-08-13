Фонд капитального ремонта Липецкой области в этом году заменит тепловые сети в 68 домах. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Почти в 70 % этих домов работы активно ведутся или уже завершены. Все работы закончат до начала отопительного периода, чтобы жители домов своевременно получили тепло.

«Капитальный ремонт делает условия проживания в домах более комфортными и безопасными. Более того, повышается энергоэффективность зданий, они становятся более теплыми, и, конечно, внешний вид заметно преображается», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Руководитель ФКР Алексей Костин проверил степень готовности многоэтажек, где ремонтируют теплоснабжение. Так, в доме по ул. Неделина, 11 в смонтированы розлив, стояки, радиаторы в подъездах и квартирах. Теплоснабжение обновляют и в многоэтажке № 13 по этой же улице.

«Обеспечение надежности систем теплоснабжения в многоквартирных домах — это не просто техническая задача, это вопрос комфорта и безопасности граждан. Мы призываем всех участников процесса максимально ответственно отнестись к подготовке и проведению капитального ремонта теплоснабжения. Это совместная задача, в которой важен вклад каждого — от подрядчиков до управляющих организаций и самих жителей. Только так мы сможем обеспечить тепло и комфорт в домах, независимо от суровости зимы», – прокомментировал и. о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

При капремонте систем теплоснабжения происходит полный демонтаж старой системы. Монтаж новой системы предполагает замену 100% труб. В местах общего пользования (в подвале, подъезде, на чердаке) устанавливаются трубы из стали, в квартирах – из полипропилена. Трубы в подвале изолируют, за счёт чего уменьшаются теплопотери. Кроме того, в квартирах устанавливают биметаллические радиаторы, так как они обладают высокой теплоотдачей и имеют более эстетичный вид. Всего в 2024 года капитальный ремонт запланирован в 282 многоквартирных домах региона на общую сумму 4,7 млрд рублей.