Объём работ в рамках капитального ремонта многоквартирных домов в Липецкой области в 2024 году увеличится. После корректировки в списки войдут ещё 36 домов, в которых срок капремонта сдвинулся на этот год по итогам технического обследования. Всего в Липецкой области планируют обновить 284 дома вместо 248.

Работы идут в 107 МКД. Проводится замена фасадов, кровли, коммуникаций, лифтов и другие работы. Ещё в 95 домах завершён минимум один из видов работ. Каждый из этапов контролируются Фондом капитального ремонта Липецкой области. На все работы предусмотрен гарантийный срок – 5 лет. Подрядная организация несет ответственность за обнаруженные недостатки и обязуется их устранить.

В четырёх домах – №26 и 26В на улице Советской, №5 на улице Пушкина, №1 на улице Тамбовской – капитальный ремонт ведётся параллельно с ремонтом медучреждений, расположенных в них. В областном ФКР отмечают: коммуникации у МКД и учреждений здравоохранения отдельные, но проходят рядом, поэтому целесообразно обновлять их синхронно.

«Синхронизация ремонта поликлиник и жилых домов позволила в том числе оптимизировать строительный процесс. Выполняя разные виды работ, могут одновременно трудится несколько бригад. Капремонт этих объектов планируем завершить до конца года», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.