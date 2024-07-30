Капитальный ремонт поликлиник продолжается в Липецкой области. Сейчас в работе — 10 объектов. Планируется, что их сдадут до конца 2024 года.

Один из самых масштабных проектов по объему работ — поликлиника Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника состоит из трёх блоков — «А», «Б», «В» — разной этажности. В семиэтажном блоке продолжаются демонтажные работы, в одном трёхэтажном идёт заливка полов, в другом аналогичной этажности — замена инженерных коммуникаций. Первый этаж блока «В» будет полностью отведён под отделение медицинской профилактики.

Как сообщил главврач «Липецк-Мед» Валерий Лихачёв, отделение медпрофилактики – это своеобразная поликлиника в поликлинике, которая будет работать автономно. Здесь будут свои кабинеты для сдачи анализов, смотровые, диагностические. Пациенты, которые будут приходить на диспансеризацию и профосмотр, не будут пересекаться с пациентами, обратившимися по болезни.

В детском отделении неиспользуемые ранее бассейны переоборудуют под соляную пещеру и детский сухой бассейн с шариками. Также отреставрируют два мозаичных панно, которые украшают стены с момента ввода здания в эксплуатацию в 1987 году. За это время капитальный ремонт поликлиники ни разу не проводился. В период ремонтных работ пациентов принимают в здании бывшего родильного отделения, расположенного на территории больницы.

В поликлинике №2 Липецкой районной больницы в 2023 году отремонтировали фасад, заменили кровлю и окна. Сейчас производятся демонтажные работы внутри здания, подрядчик приступил к установке новой электропроводки. Проектом предусмотрено создание зоны администрирования вместо регистратуры. Участковые терапевты переедут на второй этаж, на первом расположатся неотложная помощь, хирургия и диагностические кабинеты. Сергей Николаев, главврач Липецкой райбольницы, заявил, что за счёт новой маршрутизации время посещения поликлиники значительно сократится.

Поликлиника Липецкой горбольницы №4 «Свободный Сокол», расположенная в жилом пятиэтажном здании, ремонтируется вместе с домом. Таких объектов, где ремонт медучреждений и МЖК, синхронизирован, в Липецке ещё два — на улице Пушкина и Советской. Сейчас в здании монтируются отопление, электропроводка, трассы под сплит-системы, водопроводную и канализационную системы, выполнена сухая стяжка полов. Возводятся новые перегородки, идёт облицовка стен гипсокартоном.

«В этом году на капительный ремонт поликлиник из областного бюджета выделен миллиард рублей. Модернизация первичного звена здравоохранения крайне важна для обеспечения доступа к качественной медицинской помощи и повышения уровня здоровья населения. Это создаёт основу для эффективной профилактики заболеваний, их раннего выявления и своевременного лечения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.