В Липецке приступили к капитальному ремонту школы №33 имени П.Н. Шубина и школы №46. Ремонт этих двух школ стал возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования». Также в этих образовательных учреждениях будет реализован федеральный проект «Школа мечты». Студенческие команды предложили идеи для модернизации школьных пространств.

В школе №33 сейчас ведутся демонтажные работы. Подрядчик – ЖБИ «Капстрой». Строители отремонтируют инженерные сети отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Следующий этап – отделочные работы, ремонт кровли и фасада здания. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выделил дополнительно 58 миллионов на внутренние работы. В школе №46 тоже начались работы. Торги выиграл подрядчик «Тепломонтажстрой». В прошлом году эта кампания уже ремонтировала школы №63 и 54. Сейчас в учреждении ведутся демонтажные работы. После этого начнётся ремонт проводки, кровли, инженерных сетей и помещений.

«Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В областном Центре образования, реабилитации и оздоровления ведутся демонтажные работы. Это важный этап, который позволит создать основу для капитального ремонта и обновления учебного пространства. Планируется модернизация актового зала, обновление класса «Инициатор», модернизация предметных кабинетов, практичные рабочие места для учителей, лестницы с тремя уровнями перил, мягкие модули в коридорах. Модульные аппликации на стенах будут совершенствовать пространство холлов, рекреаций. Образовательный процесс организован в двух форматах – очно и дистанционно. Очное обучение проводится в отдельном корпусе для выпускных классов начального образования и детей, готовящихся к сдаче выпускных экзаменов. В центре уже имеется положительный опыт по организации технических условий для проведения уроков в формате дистанционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Воплощать современный дизайн в стенах общеобразовательных учреждений помогут участники федерального проекта «Школа мечты» – студенты ЛГПУ, ЛГТУ и Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Лучшие проекты будут использованы для модернизации школьных пространств. Авторские дизайн-решения позволят школьникам лучше учиться, отдыхать, развиваться.