В школе села Стегаловка Долгоруковкого района начались масштабные работы по капремонту. Рабочие заменят кровлю, утеплят и облицуют фасад керамогранитом, смонтируют уличное освещение.

Средства на ремонт школы на условиях софинансирования в сумме 14262,4 тыс. рублей выделены из областного бюджета по программе «Развитие образования Липецкой области». Подрядчик ООО «Проект-1» уже завершает монтаж кровли, затем приступит к покрытию здания профлистом и другим ремонтным работам.

«Все учебные заведения региона должны быть готовы к 1 сентября. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы школы соответствовали современным требованиям тенденциями. Особенно это касается сельских территорий. Все дети в Липецкой области должны иметь хорошие условия для образования и саморазвития», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.