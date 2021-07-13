В регионе

Капитальный ремонт школы начался в селе Стегаловка Долгоруковкого района

24 часа назад
120 посмотрели

Читайте нас в

В школе села  Стегаловка Долгоруковкого района начались масштабные работы по капремонту. Рабочие заменят кровлю, утеплят и облицуют фасад керамогранитом, смонтируют уличное освещение.

Средства на ремонт школы  на условиях софинансирования в сумме 14262,4 тыс. рублей выделены из областного бюджета по программе «Развитие образования Липецкой области». Подрядчик ООО «Проект-1» уже завершает монтаж кровли, затем приступит к покрытию здания профлистом и другим ремонтным работам.

 «Все учебные заведения региона должны быть готовы к 1 сентября. Мы  прилагаем большие усилия для того, чтобы школы соответствовали современным требованиям  тенденциями.  Особенно это касается сельских территорий. Все дети в Липецкой области должны иметь хорошие условия для образования и саморазвития», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments