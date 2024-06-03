О ходе капитального ремонта учебных заведений в Липецкой области на еженедельном совещании Игорю Артамонову доложила вице-губернатор Юлия Котлярова. Работы начались в шести учреждениях региона по программе «Модернизация школьных систем образования». В Липецке это школы №33, Центр реабилитации и оздоровления, гимназия №1. В Ельце — школа №8, в Задонске — первая гимназия.

Во всех шести школах уже полтора месяца интенсивно ведутся работы. Сейчас это главным образом демонтажные работы, работы по замене электропроводки и замена коммуникаций. В некоторых школах идет устройство фасада. Готовность объектов – до 40%. Проверка сотрудниками ФГБУ «Дирекция школы 2025» на этих объектах показала, что этапы работ соответствуют планы, рисков нет. Федеральный проект включает обновление оборудования школ, контракты на закупку которого уже заключены.

«Эта федеральная программа позволит нам полностью преобразовать школы региона, в которых идёт капитальный ремонт. Сделать их уютнее и функциональнее. Работы в графике, где-то даже есть возможность завершить все в более ранние сроки. Но мы ни в коем случае не будем торопиться. Это не тот случай. Качество и сроки будем и дальше держать на контроле», – прокомментировал Игорь Артамонов.