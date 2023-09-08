Капитальный ремонт в 2023 году запланирован в 208 многоэтажных домах в Липецкой области. Заказчик работ — Фонд капитального ремонта — контролирует процесс на всех его этапах. Регулярные проверки на объектах проводят инженеры-кураторы Фонда. Сразу после заключения договора с подрядной организацией за каждым домом закрепляется инженер по строительному контролю, который выезжает на МКД один раз в неделю. На объекте он проверяет используемые материалы, качество выполненных работ, соблюдение техники безопасности, сроки. Если инженер выявит нарушение, он составляет акт фиксации нарушений договора или акт обнаружения недостатков, к подрядчику будут применяться санкции. В ФКР работает четыре инженера-куратора, за каждым из которых закреплено от 30 до 60 домов.

На объектах капремонта работают и три организации строительного контроля.Специалисты посещают каждый дом два раза в неделю. Их задачи аналогичны тем, что выполняют инженеры-кураторы. Жители дома, где проводится ремонт, могут контролировать ход работ самостоятельно. На сайте ФКР в разделе «Капремонт онлайн» можно следить за работами на крыше и фасаде. В данный момент работают около 40 камер.

«Контроль за качеством работ, в котором задействованы сразу несколько заинтересованных сторон, обязательно даст результат. Мы надеемся на активную жизненную позицию липчан, на добросовестный подход к своей работе и подрядчиков, и инженеров-кураторов», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вопросы и замечания жители могут озвучивать как представителю подрядной компании, так и регоператору в процессе проведения капитального ремонта. На каждом МКД размещен паспорт объекта, в котором указан перечень работ и контакты ответственных лиц. На каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок. Даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приёмки, то подрядная организация их устранит.

В данный момент в работе находятся 88 домов, в 120 капремонт уже завершен. За прошедший месяц было осуществлено 352 выездов инженеров-кураторов и специалистов стороннего строительного контроля.