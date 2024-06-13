Капитальный ремонт в настоящее время ведется в 98 многоквартирных домах в Липецкой области. Завершен – в 92. Выполнено 270 видов работ, в процессе – 214. Активно идет замена лифтов, ремонт крыш, фасадов и систем теплоснабжения.

Как сообщили в Фонде капремонта Липецкой области, особое внимание уделяется качеству и срокам проведения капитального ремонта. Сотрудники ФКР и эксперты осуществляют строительный контроль на объектах на каждом этапе. На все работы предоставляется гарантия пять лет. Подрядчики несут ответственность за выявленные дефекты и обязаны их устранить. Процесс контролируется техническим надзором, видеонаблюдением и фотофиксацией. Также жители могут участвовать в общественном контроле, сообщая о недостатках по телефонам, указанным на паспортах объектов.

«Капитальный ремонт делает условия проживания в домах более комфортными и безопасными. Более того, повышается энергоэффективность зданий, они становятся более теплыми, и, конечно, внешний вид заметно преображается», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.