Капитальный ремонт ждет 35 школ Липецкой области в 2026 году

В 2026 году в Липецкой области капитально отремонтируют 35 школ по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова. В этом году в регионе обновляют 10 школ. Шесть из них расположены в Липецке, четыре — в Данковском, Чаплыгинском, Хлевенском и Долгоруковском районах.

Одна из школ, где завершается ремонт, — школа №51 в Липецке. Здесь учатся 1800 детей. В здании заменили системы коммуникаций, кровлю, провели полный демонтаж устаревших конструкций. На входе появится многофункциональное пространство: зоны для творчества, музыки и неформального общения. Старшеклассники предложили перенести гардероб в смежные кабинеты, освободив место для креативных решений.

«Задача стояла не просто обновить здание, а сохранить историю и традиции. Каждое решение — от фасада до дизайна холлов — принималось с учётом мнения родителей, педагогов и детей. Это настоящий подарок к юбилею школы», — рассказала директор школы №51 Татьяна Ленкова.

В холле будет интерактивная зона с зарядками для гаджетов и планшетами, творческая зона с флип-чартами, настольными играми и мольбертами, музыкальная гостиная с пианино, которое отреставрируют и настроят. Инструмент сохранился с советских времён, а идея создать зону для музыки принадлежит ученикам, многие из которых занимаются в ДШИ №5, арендующей помещения школы.

«Обновлённые школы станут не только образовательными, но и культурными центрами, где ученики смогут развивать таланты в комфортной и безопасной среде», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.