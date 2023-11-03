Капитальный ремонт пройдет в 48 школах Липецкой области в ближайшие три года. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямой линии в Центре управления регионов. Из этого количества 13 учреждений планируют обновить в 2024 – 2025 годах, ещё 35 – в 2026 году.

«Несколько лет назад мы запустили программу ремонта школ. За пять лет в основном за областные средства привели в порядок 79 школ. Кроме того, мы каждый год сдавали или начинали строить школы. Есть регионы, где такого нет. Мы же построили семь школ на 4,3 тысячи мест, а еще шесть пристроек к школам, восемь детских садов и девять яслей», – добавил Игорь Артамонов.

В настоящее время строится школа в «Елецком» микрорайоне на более 1200 мест. Сдать ее должны в 2024 году. Кроме того, будет готова самая крупная в Липецке школа – в микрорайоне «Взлетный». Там же строители заканчивают детский сад и еще один детский сад в «Университетском». Плюс возводится огромная новая школа в Лебедяни.

Директор гимназии №12 Липецка Ольга Уласевич поинтересовалась перспективами сотрудничества региона с образовательным центром «Сириус». Ранее анонсировалось, что в 2024 году учащимся 7-11 классов Липецкой области будут доступны онлайн-уроки по математике от педагогов «Сириуса».

«Мы также заинтересованы в сотрудничестве с «Сириусом» по другим предметам: физике, информатике, химии и биологии, – отметил Игорь Артамонов. – В регионе особое внимание уделяется цифровизации. Высокоскоростной интернет проводится даже в отдалённые населенные пункты с численностью от ста человек. Это даст возможность детям в районах заниматься по передовым программам».