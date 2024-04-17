Капитальный ремонт четырех домов в Липецке синхронизировали с ремонтом расположенных в них медучреждений. Так, в смежных домах №26 и 26В по улице Советской расположена городская поликлиника №1. В конце марта она закрылась на ремонт. Параллельно с обновлением медучреждения ведется капитальный ремонт и самих многоквартирных домов. Его перенесли на более ранний срок, чтобы одновременно провести работы и в жилой части, и в поликлинике.

Коммуникации у многоэтажек и поликлиники отдельные, но проходят рядом, поэтому целесообразно обновлять их параллельно. В данный момент в МКД выполняется капитальный ремонт крыш, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. К капремонту теплоснабжения подрядчик приступит на следующей неделе. Кроме того, будет обновлен фасад здания.

Таким же образом капитальный ремонт синхронизирован с обновлением медучреждений еще в двух многоквартирных домах – на улице Пушкина, 5 с детской поликлиникой №2, на улице Тамбовской, 1 с поликлиникой горболницы №3 «Свободный сокол». Все работы запланировано завершить до конца года.

Всего по плану 2024 года будет отремонтировано 248 многоквартирных домов по 974 видам работ на общую сумму 3,4 млрд рублей. В работе находятся 90 домов, в 43 многоэтажках капитальный ремонт по отдельным видам работ уже завершен.

«Принято грамотное решение провести одновременно ремонт и жилых домов, и учреждений на первых этажах. За последние годы благодаря программам ФКР дома в Липецке стали не только более надежными, но и внешне преобразили город», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.