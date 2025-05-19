Капремонт «два в одном» сделали в селе Елецкая Лозовка Хлевенского района

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу села Елецкая Лозовка Хлевенского района. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт — первый с 1991 года. Работы заняли всего несколько месяцев: подрядчик «уложился» в летние каникулы. И уже с 1 сентября 118 учащихся занимаются в комфортном и современном учреждении. На одной территории со школой есть ещё одно здание — одноэтажное. Раньше здесь были библиотека и кабинеты технологии. После ремонта, который завершился уже в этом году, сюда переехала дошкольная группа — 29 человек.

В обоих зданиях заменили кровли, фасады, коммуникации, окна, двери. Проведена внутренняя отделка. Установлена система видеонаблюдения, пожарные и охранные сигнализации, голосовое оповещение. В здании школы отремонтировали спортивный зал и столовую: в ней — система вентиляции и современное кухонное оборудование. В классах — новые парты, стулья, шкафы, интерактивные панели и раздвижные доски. Для мини-детсада также купили новую мебель, развивающее и игровое оборудование.

Глава региона отметил работу руководства школы и подрядной организации. «Школу обновили почти год назад: она как новая. Сделали всё быстро и качественно. Небольшой детский сад получился очень уютным. И тоже сделан оперативно. Молодцы, коллеги», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В рабочей поездке в Елецкую Лозовку губернатора сопровождал его бывший первый заместитель Николай Тагинцев. «Николай Фёдорович сейчас на заслуженном отдыхе, занимается общественной деятельностью, активно помогает району – помогал контролировать реконструкцию школы и садика в родном селе. Сегодня, кстати, у него день рождения. Поздравил, привёз подарок — Благодарность от Президента России Владимира Путина», — написал в своём тг-канале руководитель региона.