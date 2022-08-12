Масштабное преображение детских садов в селе Талицкий Чамлык и поселке Плавица идет в Добринском районе. В обновленных зданиях малышам станет уютнее получать новые знания. «Мы стремимся создать в дошкольных учреждениях максимальный комфорт для всестороннего развития детей, чтобы растить будущих чемпионов, ученых и победителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, первоочередная задача подрядчика – заменить кровлю детского сада в Талицком Чамлыке. Рабочие перекрыли крышу профлистом, который устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и имеет хорошую прочность. Средства на капитальный ремонт кровли выделены по программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» на 94% из областного бюджета и на 6% – из местного.

Преображается и здание детского сада в поселке Плавица. Сейчас полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту кровли и фасада здания. Одна бригада рабочих утепляет и обшивает металлическим сайдингом фасад, другая провела разборку старого покрытия кровли, ремонтирует деревянные элементы конструкций, выполняет работы по укладке металлочерепицы крыши. В ближайшее время здание кардинально преобразится за счет яркости цветов выбранных материалов. Ремонт детского сада также проходит в рамках программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» за счет средств областного и районного бюджетов.