Две самых крупных поликлиники в Липецке — №2 и №4 — ведут приём пациентов в полном объёме, несмотря на капитальный ремонт. Он идёт поэтажно, врачи принимают в незатронутых работами помещениях.

Во второй горполиклинике на ул. Петра Смородина, 13 обновляются одновременно четыре этажа из восьми, включая цокольный, который раньше никогда не использовался. Здесь будет стерилизационное отделение, рабочие уже приступили к отделке. Практически готово отделение первичной неотложной помощи на первом этаже и инфекционный блок. Поликлиника будет с новым фасадом — утеплённым и вентилируемым. Работы такого масштаба проводятся во второй поликлинике впервые ща 27 лет. К ней прикреплены больше 56 000 пациентов.

Четвёртая поликлиника на ул. Гагарина, 139, обслуживающая всего на тысячу пациентов меньше — около 55 000 человек, построена 67 лет назад. Внимания требовали коммуникации: сейчас проводится полная замена всех инженерных сетей, а также внутренняя отделка. На первом этаже вместо картотеки появятся сразу четыре кабинета: процедурный и кабинет приёма для неотложной помощи, кабинет дежурного терапевта и зал «Школы здоровья». Входа у здания будет четыре, это разделит потоки пациентов. Отметим, что этот ремонт по масштабам уступает прошлогоднему: в 2023 в поликлинике отремонтировали кровлю, фасад и часть кабинетов. Деньги выделялись из облбюджета.

«Эти поликлиники, безусловно, два самых крупных проекта модернизации амбулаторного звена этого года. Всего на капремонт лечебных учреждений в этом году мы выделили 1 млрд рублей. Работы идут в Липецке и районных больницах. Вместе с пациентами и врачами ждём результат – будет удобнее и комфортнее», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.