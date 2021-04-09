Капитальный ремонт ГТС начнётся в селе ПашковоУсманского района. Заключен контракт на производство работ с липецкой компанией ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой». Общая стоимость работ составит более 4 млн рублей. В результате техническое состояние ГТС улучшится, что обеспечит улучшение качества жизни более 450 жителей села и безопасность их имущества, а также избежание аварийных ситуаций.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

«По всем гидротехническим сооружениям разработаны критерии их безопасности, и оценка этих критериев позволяет выбрать ГТС, подлежащие капитальному ремонту», – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. – За пять лет в Липецкой области проведен капитальный ремонт более 40 гидротехнических сооружений. В 2021 году капитальный ремонт ГТС будет проводиться в селе Ярославы Данковского района, селе Большие Избищи Лебедянского района».

Сохранение уникальных водных объектов – одна из задач национального проекта «Экология» – невозможна без обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 8 апреля 2021 года в с. Пашково Усманского района состоялось выездное совещание, посвященное вопросу обеспечения работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, заказчиком которых является управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. В рабочей встрече приняли участие управления экологии, администрации района, сельского поселения, подрядной организации.