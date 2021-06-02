Выездное совещание, посвящённое обеспечению работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, состоялось в селе Пашково Усманского района. В рабочей встрече приняли участие представители областного управления экологии, руководитель муниципалитета, глава сельского поселения, начальник подрядной организации.

Капремонт ГТС в Пашково проведут в 2021 году за счёт средств областного бюджета. Общая стоимость работ составит более четырёх миллионов рублей. Результатом станет безопасное техническое состояние гидротехнического сооружения, что обеспечит улучшение качества жизни более 450 жителей населённого пункта и безопасность их имущества, а также избежание аварийных ситуаций.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Очень важна и экологическая составляющая. В регионе ведётся большая работа по сохранению водных объектов и она будет продолжена».

Как сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов, за последние пять лет в Липецкой области проведён капитальный ремонт более 40 гидротехнических сооружений. В 2021 году капремонт ГТС проведут также в селе Ярославы Данковского района и в селе Большие Избищи Лебедянского района.