Капремонт поликлиники в Задонске совместили с масштабным обновлением медтехники

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил поликлинику Задонской районной больницы. Она открылась после капитального ремонта. Учреждение обслуживает больше 30 тысяч человек.

На проведение работ из областного бюджета было выделено 88 млн рублей. В здании заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю, сделали косметический ремонт внутри, купили новую мебель.

Большое внимание было уделено модернизации материально-технической базы. Для поликлиники приобрели современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования и другие приборы для кардиологии, пульмонологии, неврологии и офтальмологии.

Кроме того, оснащён зубопротезный кабинет с лабораторией. А для детей выделен отдельный кабинет стоматолога, в котором трудится молодой врач Олеся Зозина. Она отучилась по целевому направлению и приехала работать в задонскую поликлинику, где не было детского стоматолога. Всего за время ремонта медучреждение пополнилось тремя новыми докторами.

«Качественная и доступная медицина должна быть во всех районах области и в шаговой доступности. Для этого мы последовательно модернизируем медицинские учреждения, строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем современное оборудование, чтобы жители могли проходить качественное обследование и получать эффективное лечение в своём муниципалитете, а молодые специалисты оставались работать на малой родине», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.