Школы Липецкой области готовятся к 1 сентября. Как сообщили в управлении образования и науки региона, в этом году в рамках государственной программы «Развитие образования Липецкой области» ведется капитальный ремонт 29 общеобразовательных учреждений.

Так, в лицее №6 Данкова завершилась замена трубопровода отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. В филиале Краснинской школы в селе Ищеино ведется капитальный ремонт инженерных сетей и столовой. Обновилось здание лицея в районном центре Хлевное, где заменили оконные блоки, отремонтировали столовую, пищеблок и санузлы. Обновление инфраструктуры создаст комфортные условия для учеников и учителей. В Усманском районе в школе села Никольское и лицее №1 Усмани имени Героя Советского Союза Б.А. Котова капитально ремонтируют кровлю.

Все работы проводятся по линии управления строительства и архитектуры Липецкой области в рамках иных внебюджетных трансфертов. На эти цели предусмотрено 190 миллионов рублей из областного бюджета, уточнили в управлении образования и науки. Ход ремонта постоянно контролируется. В 12 школах Липецкой области работы полностью завершены. «Мы продолжим строить новые учебные заведения и будем ремонтировать старые. Кроме того, особое внимание уделяется своевременной подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период и обеспечению противопожарной безопасности», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.