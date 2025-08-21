Капремонт школы в Екатериновке Долгоруковского района завершается

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в деревне Екатериновка Долгоруковского района, где завершается капитальный ремонт по национальному проекту «Семья». В настоящее время на территории проводится благоустройство, а внутри расставляют мебель.

На проведение работ выделено больше 120 млн рублей – из федерального, областного и местного бюджетов. Обновлены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, охраннопожарная сигнализация, отремонтированы кровля и фасад. Внутри здания тоже навели красоту. Учеников встретят современные кабинеты с новой мебелью, светлые холлы с удобными мягкими диванчиками и фонтанчиками с питьевой водой, обновленные спортзал и столовая. Также закуплены наборы для опытов и лабораторных исследований на уроках.

«Школа хорошо сделана, очень современная. Работы велись под контролем местных властей, все подошли к этому вопросу очень ответственно и серьезно – и подрядчик, и администрация», – прокомментировал Игорь Артамонов.