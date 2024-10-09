Продолжается обновление федеральной трассы Р-119 Орёл — Тамбов в Елецком и Задонском районах Липецкой области. Специалисты ремонтируют 10-километровый участок дороги с 240-го по 250-й км. Пропускная способность здесь увеличится: вместо двух будет четыре полосы, отмечают в регуправлении дорог и транспорта.

Готов нижний слой дорожного покрытия, его выполнили из асфальтобетона. Установлены 12 новых водопропускных труб, два из пяти новых остановочных павильонов. Сейчас дорожники монтируют систему водоотвода, обновляют примыкания с региональными дорогами и проводят 6 км линий освещения.

Следующим этапом работ станет укладка верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, установка ограждения, в том числе — на разделительной полосе. Также в контракте у подрядчика — новые дорожные знаки, сигнальные столбы и светофоры. Два таких регулировщика — с кнопкой вызова, их разместят на пешеходном переходе, который выделят горизонтальной разметкой.

Сейчас в местах проведения работ скорость движения ограничена до 50 км/ч.

«За пять лет мы отремонтировали 2800 км липецких дорог и до конца этого года обновим не менее 600 км трасс: федеральных, региональных, муниципальных. Улучшая качество дорожного покрытия, мы обеспечиваем безопасность и комфорт передвижения для всех жителей и гостей региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.