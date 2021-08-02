Проект капремонта улицы Коммунаров, которая тянется практически от порога главного елецкого храма через весь город, разделен на несколько этапов. Первый — от улицы Комсомольской до улицы Спутников, второй — от улицы Комсомольской до Красной площади и от улицы Спутников до трассы М4 «Дон». Сейчас работы идут на участке от улицы Комсомольской до улицы Пирогова. Весь первый этап сразу охватить невозможно, так как это доставит большие неудобства жителям, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Субподрядная организация, выполняющая работы — ООО «Елец Дорога». В зоне ее ответственности — разборка существующего основания, монтаж бортовых камней, устройство ливневой канализации и асфальтобетонного покрытия, обустройство велодорожек и пешеходной зоны, а также озеленение. Сейчас строители укладывают верхний слой щебеночного основания, устанавливают бортовые камни и монтируют ливневую канализацию. Параллельно с ООО «Елец Дорога» на участке ведут работы сетевики. Связисты убирают провода с опор, которые подлежат демонтажу. Эти сети будут убраны под землю.

После завершения работ ширина четырехполосной проезжей части составит 13 метров. Параллельно здесь будет оборудована полутораметровая велодорожка и тротуар шириной более двух метров. Поскольку улица Коммунаров одна из центральных магистралей города, и на ней расположено много социальных, медицинских, образовательных учреждений и туристических объектов, проект предусматривает обустройство парковочных карманов. Завершить все работы в рамках первого этапа реконструкции планируется к январю 2022 года.

«За последние годы в регионе проложены новые участки автодорог, активно ремонтируются уже существующие, возводятся современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.