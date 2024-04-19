Работы по капремонту стартовали в Липецкой области в 50% домов по плану 2024 года. В настоящее время в порядок приводятся 86 многоквартирных домов, а в 47 многоэтажках капремонт по отдельным видам уже завершен. Всего в этом году капремонт запланирован в 248 многоэтажках.

Как отметили в ФКР Липецкой области, середина весны – удачное время для начала капремонта фасадов. В этом году будут обновлены фасады 96 домов, в том числе с применением теплоизоляционных материалов, чтобы в помещениях в холодное время года была комфортная температура. Также запланирован ремонт входных групп, замена окон в подъездах и другие работы.

«Приемка после проведенных ремонтов проводится очень строго и самое главное – чтобы жители были довольны качеством. Даже если после сдачи объекта обнаружатся какие-то недостатки, подрядчик должен будет их устранить. Гарантия действует несколько лет», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.