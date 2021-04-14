В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 12.04.2021 № 133 гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске, электронные больничные будут продлены с 19 апреля по 30 апреля 2021 года включительно.

В ФСС напоминают, что электронные больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдан на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.