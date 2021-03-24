В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 23.03.2021 №109 гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске, электронные больничные будут продлены с 25 марта по 31 марта 2021 года включительно.

В ФСС напоминают, что электронные больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдан на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

С более подробной информацией можно ознакомиться на главной странице сайта регионального отделения www.r48.fss.ru