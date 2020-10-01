Каратистка из Плавицы успешно дебютировала во «взрослом» спорте, став чемпионкой России

5 -кратная чемпионка мира, чемпионка России, обладательница 1 дана, чёрного пояса международной категории по каратэ, мастер спорта России по всестилевому каратэ Анастасия Цысова рассказывает о прошедшем чемпионате России.

«С наступлением моего 16-летия я поставила себе цель стать мастером спорта России и выиграть золото главного старта страны во взрослой категории. В каратэ звание мастера спорта можно получить в 18 лет, выиграв чемпионат России в поединках, или в 16 лет, победив в технике-ката.

22 сентября завершился чемпионат России по всестилевому каратэ. На этих соревнованиях я выступала в двух дисциплинах: «иппон-кумитэ» (поединки в абсолютной категории) и «двоеборье» (выполнение комплексов ката с последующим поединком). Это был дебют во взрослой категории — женщины 18+. В дисциплине «иппон-кумитэ» была самая жёсткая конкуренция, ставки высоки — отбор в сборную России и выполнение норматива мастера спорта России. Многие соперницы были на две головы выше меня в росте, что придавало дополнительное волнение, потому что с моим ростом (160 см) дотянуться до головы человека ростом 190 см трудно.

В дисциплине «иппон-кумитэ» я провела 4 поединка. Первый отборочный с соперницей из Иркутска (2:0), второй отборочный был не менее важный с представительницей Санкт-Петербурга. Я проигрывала ей в финале 2 года назад в Анапе судейским решением, но на этот раз взяла бесспорный реванш со счётом 2:0. Полуфинал выиграла со счётом 2:0, а финал проходил с представительницей Московской области, завершился он в основное время со счётом 2:0 в мою пользу. Итог — золото чемпионата России.

Вторая дисциплина — «двоеборье». В отборочных боях этого вида я встретилась с представительницами Иркутска, Санкт-Петербурга и в финале — спортсменкой из Чувашии, уверенно одержав победу.

Долго и упорно двигаясь к своей цели я, наконец, осуществила мечту — стала чемпионкой России по всестилевому каратэ и выполнила норматив мастера спорта России во взрослой категории.

Большое спасибо всем, кто верил в меня и нашу команду, моим тренерам, руководителю Липецкого регионального отделения Федерации по всестилевому каратэ России В.Г. Бедояну за сплочение команды и высокий профессионализм.

И, конечно же, отдельная благодарность моим родителям и старшей сестре. Они с детства привили любовь к спорту, поддерживали и помогали на каждом этапе, вместе со мной радовались победам, вдохновляли на новые высоты.

Огромная благодарность моему первому тренеру Анатолию Николаевичу Симонову. Для меня переезд в Москву, новый тренер, новый университет и новый дом — было очень сложным этапом, я старалась это не показывать, но в глубине души было тяжело. Он до сих пор является одним из близких людей в моей жизни. Сенсей с детства вложил в меня прочную базу, с которой я сейчас могу двигаться и развиваться дальше. С ним мы прошли многое: от детских слёз первых поражений до грандиозных побед на чемпионатах мира. Я безмерно рада, что совсем маленькой пятилетней девочкой попала в руки этого талантливого тренера, и горжусь тем, что стала первой его воспитанницей, кто достиг высокого звания «Мастер спорта России», это наша общая победа, к которой мы шли долгих 13 лет! Главное — верить в себя и свою мечту. Нельзя останавливаться на достигнутом — это мой спортивный девиз. Двигаемся дальше к новым высотам, впереди ещё много стартов в составе сборной Российской Федерации».

Анастасия ЦЫСОВА.