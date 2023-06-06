Какие песни пели наши прабабушки, как наряжались и чем угощали на Троицу выясняли специалисты Областного центра культуры, народного творчества и кино в фольклорной экспедиции в Чаплыгинском районе. Вместе с ними работали члены экспертного Совета по подготовке Единого регионального реестра объектов нематериального культурного наследия. Интерес к Липецкой области проявили и представители Федерального экспертного совета для творческого проекта «Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России».

Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Сохранение и популяризация народного творчества, традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности правительства области», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, экспедиция проводится для сбора материала о песенных традициях сел Дёмкино и Колыбельское, бытовании традиционного женского костюма села Колыбельское, а также праздновании Троицы в селах Чаплыгинского района. «В Новом Петелино старожилы поделились воспоминаниями о традиционных плясках «Матаня», «Русского» и «Барыня». Также они рассказали о святках, колядовании, гаданиях и пасхальных обычаях. При засухе местные жители обливались водой, чтобы вызвать дождь, и выбрасывали на улицу ножи в качестве оберега – чтобы отвести грозу. В селе Дуровщино собраны ценные сведения о празднике Вознесения и троицких обрядах. Своеобразие синонимов обнаружено и при свадебных обрядах. Каравай здесь называли черепенник, а конопляное масло для оладьев – соком», – рассказали в управлении культуры и туризма.

Во всех селах особое внимание сосредоточилось на троицких обрядах, наиболее почитаемых в сельской местности. В Новом Петелино Троица является престольным праздником. Там по обычаю украшали дома сиренью и пекли блинчики, называемые каравайцами. В Дуровщино они получили созвучное наименование – блинцы. В селе Колыбельское после Троицы начиналась русальская неделя, устраивались гуляния в роще и «кулачки», которые были свойственны и другим селам. Роща имела специальное название – «Дубки».

В селе Дёмкино прошла встреча с участницами фольклорно-этнографического ансамбля, которые исполнили протяжные лирические песни «На Возморье», «Ивушка», «Соловей кукушку уговаривал», хороводная «Вдоль по морю». Их по обычаю пели на свадьбах при выносе гуся. Экспедиция завершилась 5 июня. После экспертизы выявленные в селах Чаплыгинского района объекты традиционной культуры будут включены в региональные и федеральные реестры.

Творческий проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Организаторами цикла фольклорных экспедиций являются Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерства и ведомства регионов России, участвующих в проекте, а также Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».