Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы стала главной темой акции «Кардиодесант», которая прошла в одном из липецких торгово-развлекательных центров. Около 30 его посетителей прошли обследование сердца с помощью кардиовизора. Кроме того, врачи центра здоровья Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» провели желающим антропометрическое исследование и вычислили индекс массы тела – показатель, отображающий степень соотношения роста и веса.

Необходимые консультации липчанам давал врач-терапевт. По итогам обследования рекомендации посетить врача-кардиолога получили три человека. Во время акции можно было измерить артериальное давление. Сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели викторину по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а за правильные ответы участникам вручили памятные призы. Также распространялись буклеты, напоминающие о необходимости ведения здорового образа жизни. Специалист врачебно-физкультурного диспансера дал рекомендации участникам акции по увеличению физической активности.

В медицинских организациях Липецкой области регулярно проходят разнообразные встречи по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, это посты и островки здоровья, дни здорового сердца, акции к памятным датам и другие. «Благодаря участию в них липчане узнают, как правильно заботиться о своем здоровье, в том числе снизить риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.