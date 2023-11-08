4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», где в числе многих достижений нашей страны представлен кадровый центр «Работа России». Карьерные консультанты здесь работают как в обычном кадровом центре. Большая часть из тех, кто прямо на выставке готов помочь всем гостям найти работу, — липчане. Сотрудников центров занятости региона отобрали как лучших во всей стране.

Они помогут: найти работу, составить резюме, пройти профилирование, подготовиться к собеседованию, пройти бесплатное обучение.

«Сегодня предоставление услуг занятости в Липецкой области вышло на совершенно новый уровень. Все делается современно и клиентоцентрично. Модернизация наших кадровых центров прошла в короткие сроки. Это отметили и коллеги из Министерства труда и социальной защиты, назвав наш объединённый центр одним из лучших в стране. Теперь опыт Липецкой области смогут оценить и гости выставки «Россия» на ВДНХ. И то, что большинство консультантов здесь липчане — приятно вдвойне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» представлены те направления работы, которые объединены реализуемым по поручению Президента национальным проектом «Демография»: поддержка семей с детьми, содействие занятости, развитие проектов «Активного долголетия».