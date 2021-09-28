Модернизация службы занятости ведётся в Липецкой области. Акцент делается на клиентоориетированность. Чтобы перестроить свою работу, сотрудники территориальных центров занятости проходят обучающие семинары и тренинги. Один из них состоялся в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», сообщает региональное управление социальной политики.

Тренинги для сотрудников службы занятости Липецкой области провели специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Главная тема – клиентоцентричность. Задача – понять, как выстроить такую модель деятельности, которая обеспечивала бы предоставление услуг, максимально адаптированных для каждого обратившегося в центр занятости.

Модернизация органов службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Основная задача – изменить подходы к организации работы службы. «Всё, что мы делаем, должно быть удобно для клиента и эффективно решать проблемы каждого обратившегося. Сейчас мы в начале пути, но новые принципы работы внедряются в центрах занятости региона уже сейчас», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Среди новых форм работы – открытые отборы, которые еженедельно проводят для соискателей. На отборе граждане, ищущие работу, и представители работодателя могут напрямую пообщаться друг с другом. Это позволяет трудоустроить большее количество граждан. Число работодателей, обращающихся в службу занятости для поиска сотрудников, тоже растёт.

В ближайшем будущем в центрах занятости региона появятся карьерные консультанты. Они не просто будут предлагать вакансии, но и подберут соискателю работу, ориентируясь не только на опыт работы, но и на личные качества, предпочтения. Переобучение по данному направлению пройдут 150 инспекторов службы занятости.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Также в рамках семинара состоялась презентация обновлённого отделения службы занятости на базе МФЦ в Липецком районе. Под новый отдел выделено отдельное просторное помещение, создана доступная среда, появилась возможность в одном месте получить полный комплекс услуг. Кроме этого, открытие новых кадровых центров в 2021 году планируется в Краснинском, Елецком районах и в Ельце.