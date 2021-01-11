Рождественский забег впервые прошел в областном центре. В парке НЛМК участникам предложили дистанции в 3200 и 9600 метров. Главным условием участия в забеге было наличие оригинального костюма. На старт вышли рыцари, снегурочки, Деды Морозы, живые ёлки, пингвин, тигры, зебры, единороги и многие другие. На дистанции 3200 метров среди женщин победительницей стала Дарья Иванова, второе и третье места заняли Инна Одинец и Елена Берестюкова. У мужчин на этой дистанции лучшим стал Дмитрий Брусенцов, серебро у Александра Дербунова, третьим к финишу пришел Андрей Алырщиков.

Два десятка участников боролись за победу на дистанции 9.600 метров по свежевыпавшему снегу. среди женщин победила Анастасия Коженкова, Юлия Безрядина заняла второе место, замкнула тройку призёров Галина Жабина. Среди мужчин победителем стал Михаил Сафонов, Александр Бочаров стал вторым, а третьим Евгений Плесеинов.

Были отмечены и костюмы участников, в тройке лучших оказались Елена Берестюкова, Андрей Борисов и семья Кириенко. Два специальных приза от клуба Lipetsk Run Club за популяризацию физкультуры и спорта получили Наталья Тюрина и семья Алырщиковых.

Организаторами забега выступили спортивный клуб Lipetsk Run Club, ГДЮЦ «Спортивный» при поддержке Департамента по физической культуре и спорту города Липецка, «Культурные пространства Липецка», федерация лёгкой атлетики Липецкой области, управления внутренней политики Липецкой области, управления физической культуры и спорта Липецкой области.

«В Липецкой области развивается спорт. Забеги вдохновляют людей на активность. Липчане регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.