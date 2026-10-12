Карта в кошельке, деньги в семье или Как липецкие профсоюзы помогают экономить на покупках

Куратор программы Елена Колесникова рассказала о тонкостях «Профсоюзного дисконта» и о том, почему карту стоит получить каждому

Профсоюзный дисконт — это важный инструмент, свидетельствующий о принадлежности к профсоюзу. Карта именная и выдается только членам профсоюзов. Она позволяет каждому обладателю экономить до 30-40 тысяч рублей в год.

С ноября 2022 года по инициативе Липецкого областного союза организаций профсоюзов в нашем регионе реализуется социальная программа «Дисконтная карта члена профсоюза», которая позволяет сэкономить денежные средства членов профсоюзов при приобретении товаров и услуг. О том, как она работает и насколько популярна у членов профсоюзов нашего региона и, в частности, Добринского округа, мы спросили у Елены Сергеевны КОЛЕСНИКОВОЙ, куратора программы «Профсоюзный дисконт» по Калужской, Курской и Липецкой областям.

— Елена Сергеевна, в чем суть программы «Дисконтная карта члена профсоюзов»?

— Все очень просто: обладатели профсоюзной дисконтной карты получают эксклюзивные и постоянные скидки при приобретении товаров и услуг. Экономия может быть настолько существенной, что позволит владельцу карты вернуть уплаченные им годовые профсоюзные взносы, конечно, если он будет активно пользоваться скидками партнеров программы в своем регионе и в поездках по стране.

Есть три варианта ее использования: предъявить на кассе магазина — партнера программы и получить скидку, использовать промокод из личного кабинета или купон со штрихкодом на скидку крупного сетевого магазина.

— Насколько карта популярна у членов профсоюзов нашего региона?

— Программа начала действовать в России более десяти лет назад. За это время дисконтную карту члена профсоюза получили более 3 миллионов человек. Проект работает в 75 субъектах Российской Федерации. Липецкая область присоединилась к нему четыре года назад, а сегодня в нем участвуют уже более 20 тысяч жителей региона — членов профсоюза.

К слову, добринцы также в числе активных пользователей дисконтной профкарты. В основном это члены профсоюзных организаций госслужащих, образования, здравоохранения, культуры.

— Социальная защита работников — одна из приоритетных задач профсоюзов. Дисконтная карта — важный инструмент для ее реализации на практике…

— Это действительно так. По нашим оценкам, в среднем за 2025-2026 годы один держатель карты «Профсоюзного дисконта» сэкономил с ее помощью примерно 15-20 тысяч рублей.

Для наглядности приведу такие примеры. Каждый поход в супермаркет приносит небольшую, но регулярную выгоду: по карте можно получить 10% скидки на товары по «белым ценникам». А приобретенная путевка на отдых для всей семьи с использованием карты обойдется на 10-15% дешевле.

Сумма реальной экономии, как я уже говорила, зависит от самого человека, который делает покупки в магазинах-партнерах. В большей степени это касается горожан. В Добринке, он-лайн магазинов пока нет, но жители вашего округа имеют возможность пользоваться скидками при оплате покупок в интернет-магазинах, которые участвуют в программе. Наши специалисты работают над расширением партнеров именно в Добринском районе, чтобы предложений было еще больше.

В наше время географические границы сильно размыты, и сельские жители бывают в городе довольно часто: посещают крупные торговые точки, медицинские организации, театры и концертные залы, пользуются услугами туристических фирм. Многие из них являются партнерами нашей программы.

— Какие сферы наиболее популярны у держателей карт?

— Торговля (продукты, товары для дома, аптеки, АЗС), сфера услуг (медицинские центры, стоматология, оптика, салоны красоты и т.), сфера развлечений и досуга (театральные постановки для взрослых и детей, выставки, цирк, экскурсии), туризм и отдых, лечение и оздоровление.

— Наша жизнь — не только хлеб насущный. Должно быть в ней что-то и для души. Как вы считаете, мотивирует ли дисконтная карта человека к посещению культурных мероприятий?

— Несомненно. Карта делает более доступным культурный досуг: посещение фестивалей, концертов, спектаклей. Часто они бывают коллективными, что объединяет людей и укрепляет социальные связи внутри профсоюзного сообщества.

— Как можно получить дисконтную профкарту?

— Карту можно получить по месту работы, обратившись с заявкой к председателю своей профсоюзной организации. Обычно карты заказываются на коллектив. На их изготовление уходит до двух календарных месяцев. Карта именная, работает на всей территории Российской Федерации, в том числе при поездках в другие регионы.

— Каковы перспективы по увеличению количества участников программы в Липецкой области?

— Хочется, чтобы дисконтная карта стала визитной карточкой каждого члена профсоюза. Наша цель — узнаваемость программы и увеличение числа подписчиков в наших региональных социальных сетях. Мы продолжаем работу по привлечению партнеров в самых разных категориях, увеличивая количество предложений для каждого члена профсоюза. На сегодняшний день в Липецкой области более 21 тысячи держателей карт и более 300 партнеров программы (в стране же их более 60 тысяч).

Кроме того, дисконтная карта — хороший мотиватор для вступления работников в профсоюзную организацию предприятия. Ведь она дает человеку реальную социальную поддержку, к чему в конечном счете стремятся профсоюзы.

Вопросы задавала Ольга ФРОЛОВА.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ

По вопросам подключения к программе «Профсоюзный дисконт» вы можете обратиться к куратору Колесниковой Елене Сергеевне по телефону 8-980-348-56-85 или электронной почте profdiscount-kolesnikova@mail.ru.

Говорят участники программы «Профсоюзный дисконт»

Наталия Шелковникова, председатель ППО ГУЗ «Добринская ЦРБ»:

— Наша первичная организация профсоюза активно участвует в программе «Профдисконт», многие наши сотрудники уже имеют карты и смогли оценить их преимущества. Кроме того, в 2025 году я участвовала в конкурсе, организованном Федерацией профсоюзов Липецкой области совместно с программой «Профсоюзный дисконт» на лучший профсоюзный стенд Липецкой области и одержала победу в номинации «ППО от 100 до 500 человек», была удостоена дипломом и приятным подарком от «Профдисконта».

Многие думают, что экономия — это отказ от чего-то важного. Но для меня это просто умение пользоваться правильными инструментами. Мой главный «помощник» в кошельке — карта «Профдисконт». Это та «невидимая» экономия, которая за год превращается в приятную сумму.

Список партнеров программы просто огромный — от магазинов одежды и техники до домов отдыха и санаториев. Планируя выходные или крупные покупки, я первым делом проверяю скидки по карте. Часто удается сэкономить до 15-20% там, где другие платят полную стоимость. В итоге я позволяю себе больше, тратя меньше.

Оксана Ростовцева, председатель территориальной организации Добринского муниципального округа Профсоюза работников народного образования и науки РФ:

— В 2025 году наша организация присоединилась к федеральной программе «Профсоюзный дисконт» с целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам профсоюза и удобства работы с дисконтными картами (путем их замены на 1 универсальную). Данный проект пользуется успехом, о чем свидетельствуют постоянно увеличивающееся количество держателей карт в первичках и положительные отзывы об их использовании.

Светлана Курбанова, председатель ППО лицея №1 п. Добринка:

— Профсоюзная дисконтная карта — это ключ к системе эксклюзивных скидок для членов профсоюзов. Она делает приятнее даже повседневные траты: покупку косметики, оплату услуг медицинских центров, заказ роллов с друзьями или поход в театр всей семьёй — везде карта дает ощутимую выгоду. Например, вместо 5300 рублей за медицинские анализы я заплатила 3600, что позволило пройти дополнительное обследование. Такие моменты экономии не только радуют, но и делают заботу о здоровье, красоте и досуге доступнее. Я искренне рада, что в моей жизни есть профдисконтная карта: она приносит не только финансовую выгоду, но и массу положительных эмоций.

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