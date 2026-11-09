Карту клиентского опыта разработали в центре «Мой бизнес» Липецкой области

Дизайн-сессия «Проектирование лояльности клиентов» в центре «Мой бизнес» Липецкой области помогла предпринимателям разработать систему сохранения старых клиентов и привлечения новых. В ходе встречи участники разобрали, почему привычные способы привлечения клиентов ослабевают и чего ждут от бизнеса современные потребители. Особое внимание было уделено формированию лояльности на каждом этапе взаимодействия, а также тому, что заставляет клиента вернуться, рекомендовать компанию и оставаться с брендом надолго.

В практической части предприниматели проанализировали, где бизнес чаще всего теряет клиентов — до покупки или после, а также какие изменения можно внедрить уже в ближайшие 30 дней. Участники создали собственную карту клиентского опыта, нашли точки роста и разработали конкретные решения для привлечения и удержания клиентов с учетом специфики своего дела.

«Работа с клиентской аудиторией важна в любой сфере деятельности, а в бизнесе – это залог процветания. Осваивать современные методы управления липецким предпринимателям помогают в центре «Мой бизнес», где образовательные интенсивы проводятся на постоянной основе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.