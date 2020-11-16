Каскад фонтанов на Петровском спуске в Липецке засияет иллюминацией

В Липецке приступили к монтажу иллюминации каскада фонтанов на Петровском спуске. Как рассказали специалисты «Липецкгорсвет», объемно-пространственную светодиодную композицию устанавливают прямо на защитные короба фонтанного комплекса.

Монтаж планируют завершить в течение двух недель, а после выполнить пусконаладочные работы. Одновременно еще одна бригада начала монтаж «Арки-часов» в сквере Ворошилова.





– Всего к Новому году Липецк украсит 21 световая композиция. Среди них уже полюбившиеся липчанам «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звездный», «Шар желаний» у театра драмы, «Снеговики-оркестр» и «Карета» у Комсомольского пруда и другие. Также нам предстоит нарядить в световые гирлянды пять новогодних елок на главных городских площадях, – пояснил бригадир предприятия Игорь Денисенко.

Работы по подготовке к Новому году в Липецке стартовали в октябре. Специалисты уже проверили работоспособность гирлянд «Тающие сосульки» на площади Революции и улице Космонавтов, завершили монтаж иллюминации двух фонтанов на улице Ленина. Сейчас продолжается замена светодиодных элементов растяжек на городских улицах.