Сборы с ежегодного фестиваля казачьей культуры «Казачий бал» в липецком Доме музыки в этот раз пойдут на поддержку жителей региона, участвующих в специальной военной операции. Концерт состоится 20 ноября. Участниками станут ансамбль народной песни «Зень» и лауреаты конкурса «Казачьи родники».

Артисты покажут театрализованную постановку «Сказ о том, как казака женили» и исполнят свадебные казачьи песни. Также на фестивале состоятся две премьеры – это современная казачья песня «Позови» и песня «Россия, Родина, Донбасс». Кроме того, на концерт из столицы приедет музыкант-мультиинструменталист Роман Ломов, который известен тем, что собирает народные инструменты и знакомит с ними современного зрителя.

«Сейчас многие стараются внести свой вклад в поддержку спецоперации и наших бойцов. То, что липецкие артисты тоже принимают в этом участие, говорит об их неравнодушии и патриотизме», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.