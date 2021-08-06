Организаторы межрегионального Открытого казачьего фестиваля народной культуры «Татарский Вал» сообщили о его переносе. Гостей ждали в Усманском районе с 6 по 8 августа, но в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение об изменении графика. Фестиваль должен состояться осенью, предположительно в сентябре, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Это будет уже восьмой фестиваль «Татарский Вал». Место его проведения в Усманском районе было выбрано не случайно – берег реки Усмань в селе Песковатка-Боярская славится как историческое место, с 1615 года здесь несли свою службу казаки, охраняя местность от набегов татар. В 1633 году около двухсот человек – старики, женщины, подростки – задержали на месте заставы войска Крымской Орды, заходившие с тыла на Москву, чем спасли столицу от разорения.