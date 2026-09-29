Казаки очистили от мусора берег Воронежа в Липецкой области

Участники VII Всероссийского форума казачьей молодёжи присоединились к акции «Вода России». Уборка прошла на берегу реки Воронеж в районе Сухоборья.

Вместе с молодыми казаками и их наставниками из разных регионов страны на уборку вышли волонтёры Липецкой области. Участники прошли вдоль берега, собирая пластик, стекло и другой мусор. В итоге набралось несколько десятков мешков.

В экологической акции принял участие и ответственный секретарь постоянной комиссии по привлечению представителей казачества к природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов Совета при Президенте РФ по делам казачества Андрей Донских. Он отметил, что казачья молодёжь и наставники охотно включаются в природоохранные мероприятия, а Липецкая область стала площадкой для старта экологического блока форума.

«Липецкая область традиционно активно участвует в акции „Вода России“. Только за восемь месяцев этого года больше 15 тысяч человек очистили 804 км береговой линии и собрали свыше 1,5 тыс. кубометров мусора. Но главное здесь не цифры, а люди. Человек берёт мешок, идёт на берег и делает. Потому что это его река, его дом. Это и есть настоящая гражданская позиция — сохранить то, что дала природа. Для себя, для детей, для будущих поколений», — отметил министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец.

Липецкая область традиционно входит в число активных участников акции «Вода России». В 2024 году на уборку берегов вышли около 12 тысяч человек, которые очистили 714 километров. В 2025 году число участников выросло до 14 тыс. человек, а протяжённость очищенных берегов — до 803 километров. За восемь месяцев 2026 года в акции приняли участие уже 15 217 жителей региона, очистивших 804 километра береговой линии.

Важность таких инициатив неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Подобные акции способствуют осознанию важности экологической деятельности и дают чувство сопричастности к большому и важному делу сохранения природы и её богатств. Объединение такого огромного количества липчан в рамках акции не может не вселять оптимизм, что наши граждане в большинстве своём заботятся об экологии», – отметил Игорь Артамонов.