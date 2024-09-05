Давно создана и действует группа «ZOV добринских казаков. ZA победу Добринский район», организаторы которой регулярно с гуманитарным грузом выезжают «за ленточку».

— Мы с первых дней мобилизации стали искать своих добринских защитников, — рассказывает атаман Владимир Викторович Смольянинов, — чтобы знать, где они воюют, а потом адресно начали передавать им то, что необходимо на фронте. И сейчас, можно сказать, мы по максимуму осведомлены, где располагаются земляки.

Вот уже два года подряд по разу-два в месяц добринские казаки, рискуя жизнью, отвозят грузы для наших защитников. Буквально на днях очередной такой конвой возвратился, причём нередко по дороге в сопровождении вражеских дронов, и уже вновь готовится к отправке.

— Мы благополучно вернулись домой, — говорит координатор группы Алексей Атисков. — Во время непосредственной беседы с бойцами выяснили, в чём они нуждаются, и опять готовы к работе. Я хочу обратиться к жителям всего Добринского района: каждый из вас может сделать вклад в нашу общую Победу, оказав посильную помощь фронту. Вместе мы сможем больше!

На погрузку гуманитарки группа «ZOV добринских казаков» также постоянно приглашает всех неравнодушных, поскольку такая масса для трёх-четырёх людей — непосильная ноша. И, как правило, это всегда оказываются одни и те же лица.

Например, на сей раз только одной воды надо было погрузить не менее 5 тонн. А ещё всё остальное… Поэтому казаки просят добринцев быть как можно активнее и в погрузке, и уж тем более в оказании помощи своим защитникам.

Истина проста: фронт силён тылом. И ещё такой момент: после нынешней жары наступят холода, а там и зима не за горами. Значит, надо обогревать наших бойцов и физически, и морально.

Добринцы, работаем под девизом: «СВОих не бросаем!».